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Тюменские моржи попробуют покорить Охотское море

Спорт, 10:24 05 августа 2018

sakhalin.gov.ru

Тюменские любители зимнего плавания из центра закаливания и зимнего плавания "АкваАйс-Тюмень" примут участие в сахалинской эстафете Победы по маршруту Корсаков – Анива.

Заплыв в ледяной воде состоится 31 августа в акватории Анивского залива и Охотского моря.

"Четверо тюменцев из нашего центра будут участвовать в эстафете в ледяной воде протяженностью 35 км. Всего же в эстафете, посвященной 73 годовщине окончания Второй мировой войны, должны принять участие 35 сильнейших спортсменов из России, Китая и других стран", - рассказал руководитель центра Андрей Агарков.

Цель эстафеты, как пишет "Тюменская область сегодня", прославление подвига советских солдат и союзников в годы Второй мировой войны.

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