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Интеллектуалы Тюмени сразились в "Космическом КиноКвизе"

Общество, 11:14 05 августа 2018

фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области"

Космический КиноКвиз собрал 150 любителей кино в молодежном театральном центре "Космос". Новый формат проведения интеллектуальной игры понравился тюменцам, рассказал руководитель проекта "Интеллектуальное движение Тюменской области" Олег Войкин.

"Это был наш эксперимент. Люди привыкли к играм за столами, а мы посадили их на кресла перед большим экраном бывшего кинотеатра и дали попкорн", - уточнил он.

В ближайшее время в официальной группе во "ВКонтакте" появится информация о следующем квизе для любителей интеллектуальных игр, сообщает АиФ - Западная Сибирь.

фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области" фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области" ﻿

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