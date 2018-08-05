Интеллектуалы Тюмени сразились в "Космическом КиноКвизе"

фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области" фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области"

Космический КиноКвиз собрал 150 любителей кино в молодежном театральном центре "Космос". Новый формат проведения интеллектуальной игры понравился тюменцам, рассказал руководитель проекта "Интеллектуальное движение Тюменской области" Олег Войкин.

"Это был наш эксперимент. Люди привыкли к играм за столами, а мы посадили их на кресла перед большим экраном бывшего кинотеатра и дали попкорн", - уточнил он.

В ближайшее время в официальной группе во "ВКонтакте" появится информация о следующем квизе для любителей интеллектуальных игр, сообщает АиФ - Западная Сибирь.