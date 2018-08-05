Студенты отметили юбилей Тюменского района турниром КВН

фото управления информационной политики и информатизации администрации Тюменского муниципального района фото управления информационной политики и информатизации администрации Тюменского муниципального района

Игра КВН под девизом "У Тюменского района юбилей!" прошла в селе Успенка. Сцена местного клуба стала местом дружеских баталий студентов, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского муниципального района.

70 человек в составе шести команд соревновались за Кубок КВН-2018. По итогам двух конкурсов - "Приветствие" и "Музыкальная разминка" - победу одержала команда "Ребята с нашего двора" из Червишевского муниципального образования. Серебро досталось команде "Откройте дверь" из Каскары. А почетное третье место поделили боровская "Почти женская сборная" и команда "Ой, все!".