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Министр гражданской обороны Греции подал в отставку из-за лесных пожаров

Общество, 18:14 04 августа 2018

Фото www.cityofshamballa.net

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press.

"Потеря многих наших соотечественников в Мати выше моей воли", — сказал Тоскас. По его словам, он больше не может исполнять свои обязанности.

Как отмечается, премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку Тоскаса.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 91 человека. Как отмечалось, из-за пожаров различные травмы получили более 190 человек.

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