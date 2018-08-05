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Подопечные центра "Милосердие" готовятся к игре с известным шахматистом

Спорт, 13:24 05 августа 2018

фото: АНО ЦРСП ТО "Милосердие"

Люди, проживающие в тюменском центре помощи бездомным "Милосердие" учатся играть в шахматы. Занятия проводит кандидат в мастера спорта Константин Безносков.

Ранее мастер международного класса, участник телешоу "Удивительные люди" Даниил Юффа провел с проживающими центра сеанс одновременной игры. Конечно, мастера-международника они не переиграли, но шахматами заинтересовались. Гроссмейстер пообещал, что в скором времени проведет с ними еще один сеанс одновременной игры.

Напомним, что в центре "Милосердие" не только предоставляют временный приют людям, оказавшимся в трудных обстоятельствах, но проводят курс социальной реабилитации, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".

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