Тюменские товары заинтересовали казахстанский ритейл

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Тюменские предприниматели нашли партнеров во время бизнес-миссии в Астану. Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

В процессе переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем партнерстве и дистрибуции. Интерес к тюменским товарам проявили следующие сети: Светофор, сеть супермаркетов "Астыкжан", ТОО "SP Trade", ТОО "ИстокФуд ТОРГ", "Magnym Cash&Carry" и другие.

О сроках начала поставки продукции пока не сообщается, пишет "Вслух.ру".