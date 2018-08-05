Тюменцам предлагают проголосовать за лучший региональный фестиваль

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Информационную площадку, на которой собраны все данные о мероприятиях, прошедших в Тюменской области, запустили в Интернете.

На сайте япосещаю.рф любой желающий может проголосовать за событие, которое ему понравилось больше всего. Кроме того, до 13 августа тюменцы могут добавить сведения о любимых фестивалях, мастер-классах, конкурсах или проектах.

В День области, 14 августа, жители сформируют рейтинг лучших молодежных событий, пишет "Мегатюмень".