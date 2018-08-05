Мастер-классы Open dance пройдут около молодежного центра "Космос"

фото: Космос | Молодежный театральный центр фото: Космос | Молодежный театральный центр

Танцевальные мастер-классы Open dance пройдут на уличной площадке возле молодежного театрального центра "Космос" с 18 до 21 часа 17 августа.

Занятия по сальсе, вогу, дэнсхоллу и зумбе, которые прошли в конце июля, посетило около 100 тюменцев. "Мы решили повторить этот формат, потому что появилась хорошая обратная связь от участников, а также сообщения от жителей города, которые очень хотят танцевать, но не смогли попасть на прошлые занятия. Скорее всего, в этот раз будет больший упор на социальные танцы – латиноамериканские парные танцы, например, бачату, сальсу, кизомбу. Они доступны для людей разного возраста и любого уровня танцевальной подготовки, — рассказала менеджер по работе с творческими сообществами молодежного театрального центра "Космос" Ольга Городиская.

Пока ведутся переговоры с тюменскими хореографами. За актуальными анонсами и новостями о проекте можно следить в группе центра во "ВКонтакте", пишет "Мой портал".