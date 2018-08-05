Игровую короткометражку о "Тюмэне" можно увидеть на закрытом показе

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Игровую короткометражку по миру комиксов о супергерое, черпающим силы в нефти, сняли в Тюмени в рамках марафона "Снять за 72 часа". Режиссером и продюсером фильма выступил Сергей Вивьер.

Как рассказал "Вслух.ру" режиссер, фильм в настоящее время смонтирован, но широкого показа не будет. "Мы планируем закрытый показ, - отметил он. - Фильм готов, но его еще нужно докрашивать, чистить звук".

В широкий доступ картину автор пока выкладывать не намерен, поскольку ее возрастной рейтинг "16+", хотя нецензурных выражений в фильме и нет. Актерами стали местные жители и один участник проекта из Екатеринбурга.