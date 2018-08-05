  • 5 августа 20185.08.2018воскресенье
  • USD63,4549
    EUR73,4744
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер юго-восточный

Игровую короткометражку о "Тюмэне" можно увидеть на закрытом показе

Общество, 20:32 05 августа 2018

moi-portal.ru

Игровую короткометражку по миру комиксов о супергерое, черпающим силы в нефти, сняли в Тюмени в рамках марафона "Снять за 72 часа". Режиссером и продюсером фильма выступил Сергей Вивьер.

Как рассказал "Вслух.ру" режиссер, фильм в настоящее время смонтирован, но широкого показа не будет. "Мы планируем закрытый показ, - отметил он. - Фильм готов, но его еще нужно докрашивать, чистить звук".

В широкий доступ картину автор пока выкладывать не намерен, поскольку ее возрастной рейтинг "16+", хотя нецензурных выражений в фильме и нет. Актерами стали местные жители и один участник проекта из Екатеринбурга.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 05.08.2018Игровую короткометражку о "Тюмэне" можно увидеть на закрытом показе
18:00 05.08.20186 августа - события дня
17:51 05.08.2018Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России
17:21 05.08.2018Тюменцам предлагают проголосовать за лучший региональный фестиваль