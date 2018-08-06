Тюменская область лидирует по темпам роста промпроизвоства

Фото: minpromtorg.gov.ru Фото: minpromtorg.gov.ru

108,3% составил индекс промышленного производства по итогам шести месяцев 2018 года в Тюменской области, в среднем по России — 103,0%, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В структуре промышленности доминирующее положение занимают организации обрабатывающих производств, их доля в объеме отгруженной продукции составляет большую часть. За первое полугодие объем отгруженной промышленной продукции в регионе вырос более чем на 21% и составил свыше 536 млн рублей. Во многом высоких показателей промышленного развития удается достигать появлением новых индустриальных объектов, считает временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Владимир Якушев сумел вывести область в лидеры по многим показателям. Одно из достижений региона – первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это результат командной работы, к которому область шла несколько лет. Важнейшая задача - сохранить этот динамичный темп развития области и продолжить начатые проекты. Все понимают, если будет развитая экономика, появятся новые предприятия, рабочие места, налоги, доходы, будут возможности для развития социальной сферы и инфраструктуры", - уточнил он.

Напомним, за последние 10 лет в Тюменской области открыто 49 крупных производств. В ближайшие 5 лет планируется открыть более 40 производств с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей.