7 августа - события дня
В Тюмени состоится пресс-тур по объектам строительства 2018 года в преддверии Дня строителя.
В Тюменском районе стартует открытое первенство Тюменской области по велосипедному спорту "Многодневная гонка", 2 тур (велоспорт-шоссе).
Этот день в истории:
В 1714 году экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири (этой экспедицией позже был основан Омск).
В 1803 году в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом "Надежда" командовал Иван Федорович Крузенштерн, а "Невой" — Юрий Федорович Лисянский.
В 1840 году в Англии запрещено использовать детей в качестве трубочистов.
В 1941 году военный летчик Виктор Талалихин первый за Великую Отечественную войну произвел таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
В 1944 году запущен первый американский программируемый компьютер "Марк I".
В 1947 году родилась София Ротару, певица, народная артистка СССР.
В 1954 году родился Валерий Газзаев, известный российский футболист и футбольный тренер.
В 1960 году родился Дэвид Духовны, американский актер ("Секретные материалы").
В 1971 году астронавты "Аполлона-15" (четвертая высадка землян на Луну) Д. Скотт, А. Уорден и Дж. Ирвин возвратились на Землю.
В 1973 году родился Михаил Горшенев (сценическое имя — Горшок), вокалист и основатель группы "Король и Шут".