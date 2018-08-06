7 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени состоится пресс-тур по объектам строительства 2018 года в преддверии Дня строителя.

В Тюменском районе стартует открытое первенство Тюменской области по велосипедному спорту "Многодневная гонка", 2 тур (велоспорт-шоссе).

Этот день в истории:

В 1714 году экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири (этой экспедицией позже был основан Омск).

В 1803 году в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом "Надежда" командовал Иван Федорович Крузенштерн, а "Невой" — Юрий Федорович Лисянский.

В 1840 году в Англии запрещено использовать детей в качестве трубочистов.

В 1941 году военный летчик Виктор Талалихин первый за Великую Отечественную войну произвел таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.

В 1944 году запущен первый американский программируемый компьютер "Марк I".

В 1947 году родилась София Ротару, певица, народная артистка СССР.

В 1954 году родился Валерий Газзаев, известный российский футболист и футбольный тренер.

В 1960 году родился Дэвид Духовны, американский актер ("Секретные материалы").

В 1971 году астронавты "Аполлона-15" (четвертая высадка землян на Луну) Д. Скотт, А. Уорден и Дж. Ирвин возвратились на Землю.

В 1973 году родился Михаил Горшенев (сценическое имя — Горшок), вокалист и основатель группы "Король и Шут".