Серебряный волонтер покажет Тюмень шестидесятых годов прошлого века

Фото областного геронтологического центра Фото областного геронтологического центра

Тюменка Ирина Сердюк пробует свои силы в масштабном Всероссийском конкурсе "Лучший гид России", сообщает областной геронтологический центр.

Экскурсовод-волонтер, участница проекта "Гиды TMN 55+" вместе с творческой командой профессионалов готовит креативный видеоролик о сердце Тюмени – Цветном бульваре. Ирина Сердюк не просто рассказывает об излюбленном месте тюменцев и гостей города, но и отправляется в необычное путешествие во времени с кардинальными перевоплощениями.

Всего за несколько минут во время просмотра видео жители России успеют погрузиться в атмосферу 60-х годов, увидеть настоящий ретроавтомобиль и вместе с краеведом серебряного возраста в стиле легендарной эпохи пройти по былому Центральному парку культуры и отдыха, где некогда отдыхал знаменитый музыкант Владимир Высоцкий. В образе байкера в косухе на массивном мотоцикле Ирина покажет, чем городской сад жил в 90-е годы, и, конечно, познакомит зрителей с современным и обновленным Цветным бульваром.

"Тюмень – замечательный город, нам действительно есть, что показать и туристам, и даже коренным жителям. Хотелось бы, чтобы об областной столице узнали как можно больше людей, а главное, полюбили ее. Поэтому, мы постарались вложить в видеоролик все силы и надеемся, что жюри оценит его по достоинству", - говорит Ирина Сердюк. Помощь в съемке видеоролика оказал "Moi-portal.ru".

Благодаря старту нового социального проекта "Гиды TMN 55+" областного геронтологического центра, который одержал победу в конкурсе грантов благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Активное поколение", представители старшего поколения могут пройти обучение и стать экскурсоводами-любителями.

Граждане пенсионного возраста вместе с квалифицированными специалистами разработают авторские маршруты, организуют благотворительные экскурсионные пешие, культурно-познавательные, экстремальные виртуальные прогулки, оздоровительные поездки для сверстников, гостей и жителей Тюмени и Тюменской области.