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Три пешехода попали под машины в областном центре

Происшествия, 10:43 07 августа 2018

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

11 аварий произошло на дорогах Тюменской области 6 августа, в них пострадали 16 человек.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, "Газель" и "Лада Гранта" столкнулись на 191-м километре автодороги Курган - Тюмень. Предварительно, водитель "Газели" нарушил очередность проезда. 41-летний водитель "Газели" получил ушиб грудной клетки, двое пассажиров второго автомобиля получили ушибы - 15-летняя девочка и 41-летний мужчина.

Три пешехода пострадали в областном центре. Утром на ул. Осипенко, 1 автомобиль сбил 21-летнего пешехода. Водитель скрылся с места наезда. Молодой человек получил перелом стопы. Водитель, сбивший человека, разыскивается. Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по тел. 79-46-52.

Девятилетнего мальчика сбил "Лифан" во дворе дома на ул. Широтной, 43. Ребенок вышел из-за стоящего автомобиля, он получил ссадины ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.

31-летнего пешехода сбил на ул. Т. Чаркова, 60 "Вольво" S40. Предварительно, пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, у него ушиб.

На проезде Воронинские горки опрокинулся и съехал в кювет мотоцикл "Сузуки", водитель которого не смог выбрать безопасную скорость. 25-летний мотоциклист госпитализирован с травмами головы, глаз и уха.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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