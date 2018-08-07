На старт, внимание, путешествие: связисты рассказали, что ищут смартфоны тюменцев

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Мужчины в два раза чаще, чем женщины, интересуются летней покупкой авиабилетов и бронированием отелей в Интернете. Онлайн-поиском выгодных перелетов и предзаказом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Такие данные привели аналитики "МегаФона" за первый месяц работы сервиса "МегаФон. Путешествия".

Новая услуга оператора – интернет-платформа по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. В режиме онлайн-сервис сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку на сайте партнера travel.megafon.ru абонент "МегаФона" получает кэшбэк – от 1 до 6% от суммы заказа в зависимости от турнаправления. Так пользователи смогут вернуть часть потраченных средств на счет телефона, банковскую карту "МегаФона" или обналичить в банкомате.

По данным аналитиков сервиса, по интересу жителей к путешествиям с кэшбэком Тюменская область обгоняет ЯНАО, но отстает от Югры.

"Уже сегодня каждый второй посетитель сервиса travel.megafon.ru ищет авиабилеты, а каждый четвертый подбирает комплексные туры для отдыха. Среди наиболее популярных направлений: Сочи, Крым, Испания и Грузия. Интересно, что 60% аудитории "МегаФон. Путешествия" со смартфонов подбирают варианты для отдыха и лишь каждый третий смотрит тур с компьютера", — рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале.

Среди партнеров сервиса "МегаФон. Путешествия" – Aviasales, Ostrovok, Aviakassa, Ozon Travel, OneTwoTrip и многие другие. В ближайшее время услуга позволит также в онлайн-режиме забронировать ж/д и автобусные билеты, оформлять туристические страховки с автоматическим зачислением процента от покупки на счет абонента "МегаФона". Подробнее на сайте travel.megafon.ru