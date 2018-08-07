8 августа - события дня

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Главном управлении строительства Тюменской области (ул. Некрасова, д. 11) начнется подведение итогов конкурса "Лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2017 год".

В Тюмени в 16 часов в КТЦ "Золотые ворота Сибири" начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя.

В Тюмени стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Тюменская марка-2018".

Этот день в истории:

В 1783 год году Екатерина II наградила Александра Суворова Орденом Святого Владимира.

В 1786 году Мишель Паккар первым покорил высочайшую вершину Европы Монблан.

В 1815 году Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены.

В 1932 году в СССР разрешен труд женщин на шахтах.

В 1895 году родился Леонид Мясин, танцовщик, балетмейстер.

В 1898 году родился Эммануил Геллер, советский актер театра и кино.

В 1941 году Иосиф Сталин назначен главнокомандующим Советской армией.

В 1941 году пять самолетов Ил-4 совершили первую советскую бомбардировку Берлина.