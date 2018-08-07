В тобольской больнице эффективно лечат инсульт

Фото Областной больницы №3 Фото Областной больницы №3

Кубок и грамоту за эффективное оказание медицинской помощи пациентам с инсультом вручили первичному сосудистому отделению Областной больницы № 3 по итогам 2017 года, сообщает лечебное учреждение.

При определении лучшего отделения учитывалось несколько показателей, в том числе применение высокотехнологичных методов лечения и внедрение новых технологий.

С 2012 года в первичном сосудистом отделении в Тобольске пациентам с ишемическим инсультом проводится тромболитическая терапия - растворение тромба при помощи специальных препаратов. Этот высокотехнологичный вид лечения в разы увеличивает шансы спасти пациента с острым нарушением мозгового кровообращения, вернуть его к нормальной жизни, восстановить способность к самообслуживанию и труду.

В 2017 году врачи Областной больницы № 3 внедрили новую технологию лечения инсульта – тромбоэкстракцию. Во время этой манипуляции эндоваскулярные хирурги под рентгенконтролем извлекают тромб из русла пораженного сосуда головного мозга. Метод тромбоэкстракции наиболее безопасен для пациентов и позволяет эффективно оказывать помощь в экстренных случаях с минимальными осложнениями. Успех таких операций — это совокупность мастерства, опыта специалистов и четкой организации медицинской помощи пациентам с инсультами.

Эти методы могут успешно применяться лишь в определенный период времени – в первые четыре часа после развития признаков инсульта. Поэтому важно незамедлительно обратиться в скорую помощь, если у вас или у ваших близких внезапно нарушилась речь, появилась асимметрия лица, онемели рука или нога.

Количество тромболизисов, проведенных в Тобольске, увеличилось до 8% от общего числа пациентов (норматив Минздрава РФ - 5%).

Помимо оказания экстренной помощи, специалисты сосудистого центра проводят реабилитационные мероприятия больным с инсультом уже в первые сутки пребывания в стационаре. Они включают раннюю мобилизацию, физиопроцедуры, массаж, занятия с инструктором по лечебной физкультуре, психологом и логопедом. В совокупности это позволяет добиться того, что две трети пациентов выписываются практически с полным восстановлением работоспособности и самообслуживания.

За тобольским ПСО, рассчитанным на 30 пациентов, закреплено 65 сотрудников, включая врачей, средний и младший медперсонал. Отделение обслуживает 270 населенных пунктов, объединенных в 52 сельских поселения, из которых 38 располагаются на труднодоступных территориях с длительной сезонной изоляцией, что составляет более 50% Тюменской области и почти 135 тыс. человек.