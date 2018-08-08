9 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в малом зале заседаний администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется круглый стол, посвященный официальному старту конкурса для предпринимательства "Тюменская марка-2018".

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий предприятий промышленного производства.

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева начнется брифинг организаторов фестиваля "Тюменская осень".

В Тюмени в 11 часов в Областном доме журналистов (ул. Осипенко, 81, 2 этаж) начнется пресс-конференция "Лесопожарная обстановка на территории юга Тюменской области".

В Тюмени с 15 до 17 часов в сквере Комсомольском для детей с инвалидностью пройдет праздник в рамках социальных проектов "Хобби-land" и "Капитаны двора".

Этот день в истории:

В 1173 году началось строительство Пизанской башни.

В 1803 состоялась первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном.

В 1928 году в здании ленинградского цирка открылся первый в мире музей цирка и эстрады (Музей циркового искусства в Санкт-Петербурге).

В 1934 году создано конструкторское бюро морского самолетостроения Г. М. Бериева.

В 1942 году состоялось знаменитое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича в осажденном Ленинграде.

В 1991 году Российская Федерация признана правопреемницей СССР.

В 1992 году прошла церемония закрытия XXV летней Олимпиады.