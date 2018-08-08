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Тоболяка осудят за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Происшествия, 13:37 08 августа 2018

Фото СК РФ

Молодого человека, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, осудят в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

24-летний тоболяк в сентябре 2017 года через Интернет связался с наркодельцом, чтобы заняться распространением синтетических наркотиков. Молодой человек забирал товар из тайников в Тюмени и Тюменском районе. В Тобольске он фасовал наркотики, после чего раскладывал по тайникам в Тобольском районе и под Заводоуковском.

В марте 2018 года тоболяк со своей сожительницей поехал к матери в Юргинский район. По трассе за Заводоуковском он в лесном массиве сделал несколько закладок, после чего был задержан полицией. Наркотики были обнаружены в машине, тайниках и квартире в Тобольске. Всего по делу было изъято более 3 кг синтетических наркотиков.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

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# наркотики , Тобольск

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