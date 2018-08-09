10 августа - события дня

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в детском центре "Ребячья республика" начнется областной фестиваль методических идей "Дорогой открытий".

В Тюмени в 10 часов стартуют Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (велоспорт-шоссе) и открытый чемпионат Тюменской области по велосипедному спорту на приз Заслуженного мастера спорта СССР С. Усламина.

В Тобольске в 12 часов в музее-заповеднике начнется новая, увлекательная экскурсия "Башни Тобольского кремля".

Этот день в истории:

В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар.

В 1675 году король Англии Карл II заложил первый камень королевской обсерватории в Гринвиче.

В 1876 году в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).

В 1889 году англичанин Дэн Райлэндс запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой.

В 1913 году закончилась Вторая балканская война подписанием Бухарестского мирного договора 1913 года между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией.

В 2003 году состоялась первая "космическая свадьба" российского космонавта Юрия Маленченко и гражданки США российского происхождения Екатерины Дмитриевой.