Самые стойкие тюменцы получили бесплатные билеты на "Стальной характер"

"Стальной характер". Фото организаторов "Стальной характер". Фото организаторов

10 тюменцев выиграли билеты на экстремальный забег "Стальной характер", который пройдет в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 11 августа.

Пришедшим на набережную у Масловского взвоза 8 августа организаторы проекта предложили традиционную вечернюю тренировку по боксу, легкой атлетике, Les mills и функциональному тренингу.

После часового спортивного интенсива и 53 совместных приседаний мужчинам-кандидатам на бесплатный билет предложили 50 раз отжаться или 20 раз толкнуть гирю, а девушкам присесть еще 50 раз. Поучаствовать в розыгрыше вызвалось около 40 человек. В итоге билеты достались семи представителям сильного пола и трем девушкам.

"Я буду участвовать в "Стальном характере" уже второй раз. В первый свой забег в прошлом году я хотела испытать себя на прочность, в этот раз хочу просто стать частью этого события: испытать драйв, ощутить командный дух и просто получить удовольствие от самого процесса прохождения дистанции", – поделилась впечатлениями счастливая обладательница промокода Венера Гайнутдинова.

Напомним, экстремальный забег состоится 11 августа в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Старт для участников категории "профессионалы" назначен на 10 часов. Любительские забеги начнутся в 12 часов.

В 2018 году впервые все финишеры "Стального характера" получат стартовый пакет участника – фирменную медаль тюменской серии, сертификат и силиконовый браслет, а лучшие в категории профи унесут домой денежные призы – от 5 до 50 тыс. рублей.

В Тюменской области проект "Стальной характер" является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", которая с 2014 года реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства региона.

В 2018 году забеги уже прошли в Краснодаре, Воронеже, Тольятти, Томске, Сургуте и Тобольске. В общей сложности в них приняли участие более 12 тыс. человек. На тюменский забег уже зарегистрировалось более 3 тыс. человек. Подать заявку можно до 11 августа. Регистрация идет на официальном сайте steelcharacter.ru.