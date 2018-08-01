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В Тюменской области выросли продажи новых автомобилей

Экономика, 19:01 12 августа 2018

Фото procaronline.ru

На 30% вырос рынок новых автомобилей в Тюменской области с начала 2018 года, за полугодие здесь реализовали 8,3 тыс. машин, сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ". Регион замкнул тройку лидеров роста, отстав от Удмуртии (+44,2%) и Ханты-Манскийского автономного округа (+34,4%).

Объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам полугодия составил 750,7 тыс. единиц, что на 16,6% выше результата годичной давности (643,9 тыс. шт.).

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, где реализовали 112 тыс. машин. Рынок Подмосковья вырос на 15,4% до 61,6 тыс. новых автомобилей. В тройке лидеров Санкт-Петербург с результатом 51,6 тыс. машин (+13,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", на долю трех этих регионов приходится треть всего российского рынка.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (33,4 тыс. шт.), который занял четвертое место в общем зачете.

На пятом месте Башкортостан и Краснодарский край (по 27,2 тыс. шт.).

В ТОП-10 также попали Самарская (25,3 тыс. шт.), Свердловская (24 тыс. шт.), Челябинская (20 тыс. шт.) и Ростовская (19,2 тыс. шт.) области. Тюмень расположилась на 23 строчке.

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