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  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

В Тюмень в пятницу придет резкое похолодание

Общество, 17:43 09 августа 2018

фото портала "Тюмень - наш дом"

Сильный дождь и резкое похолодание до 12 градусов ожидается в Тюмени 10 августа, сообщает Гидрометеоцентр.

Днем понижение температуры, местами сильные дожди, порывистый северо-западный ветер, 16-21 м/с.

Как сообщает региональное управление МЧС, в связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

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