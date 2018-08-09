В Тюмень в пятницу придет резкое похолодание

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Сильный дождь и резкое похолодание до 12 градусов ожидается в Тюмени 10 августа, сообщает Гидрометеоцентр.

Днем понижение температуры, местами сильные дожди, порывистый северо-западный ветер, 16-21 м/с.

Как сообщает региональное управление МЧС, в связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.