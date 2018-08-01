11 августа - события дня

В Тюмени с 11 до 12 часов 30 минут в школе инженерного резерва ТИУ (Мельникайте, д.72, к.1, каб. 101) состоится защита проектов ребят, обучающихся на летней смене.

В Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске в 10 часов начнутся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч".

В Тюмени в 11 часов на площади 400-летия Тюмени начнутся мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

В Тюмени в 12 часов в Гилевской роще начнется экофестиваль "Тюмень за сохранение природы".

В Тюмени в 12 часов в ГАУ ТО "ОСШ карате" начнется экстремальный забег "Стальной характер".

В Тюмени в 15 часов в школе инженерного резерва ТИУ (Мельникайте, 70 (актовый зал) начнется церемония закрытия летней научно-образовательной программы для школьников "Инженерная практика-2018".

В Тюмени будут работать палатки здоровья на двух площадках: на территории перед домами по ул. Олимпийской, 25 и 19-а, с 9 до 15 часов. Всех желающих будут консультировать специалисты поликлиники № 12. Вторая палатка будет работать с 11 до 15 часов на площади 400-летия Тюмени. Здесь можно получить консультацию медицинских работников поликлиники № 13.

В Тюмени в 17 часов в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется конкурсная программа "Супердачница".

В Тюменском районе 10 часов в ГАУ ТО "ЦСП" начнется чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту.

Этот день в истории:

В 1337 году преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой.

В 1818 году скончался Иван Петрович Кулибин - русский механик-самоучка, создатель прожектора, семафорного телеграфа, арочных мостов.

В 1845 году в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги.

В 1909 году океанский лайнер впервые передал по радио сигнал SOS.

В 1959 году в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

В 1973 году по центральному телевидению начат показ сериала "Семнадцать мгновений весны".