13 августа - события дня

В Тюмени в 20 часов 30 минут в аэропорту "Рощино" начнется встреча Тюменской сборной после национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В Тюмени с 22 часов 12 августа до 6 часов 13 августа ограничат движение транспорта по автомобильной дороге ул. Монтажников на примыкании к ул. Широтной (при движении от ул. Федюнинского).

Этот день в истории:

В 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

В 1907 году в Нью-Йорке пущено первое такси.

В 1914 году в России введена военная цензура.

В 1942 году в Нью-Йорке состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бэмби".

В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов".