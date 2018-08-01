12 августа - события дня

В Тюмени в 17 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2) начнется праздничная концертная программа "Черная жемчужина России", посвященная Дню образования Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в арт-пространстве LOFT TMN (пр. Тихий, 2) начнется торжественное награждение премии "Папа года"

В Тюмени в 13 часов в фитнес-клубе "5 элемент" (ул. Республики, 252) начнется благотворительное занятие по карибским танцам. Организаторы - волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки".

В районе д. Криводанова в 14 часов начнется чемпионат и первенство Тюмени по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплинах спортивного ориентирования.

В Заводоуковске в 14 часов на Центральной площади начнется тематическая программа с участием народного духового оркестра "И вновь играет наш оркестр!".

В Ялуторовске в 14 часов на стадионе по ул. Бахтиярова начнется фестиваль красок "ХОЛИвуд" и фестиваль мыльных пузырей.

Этот день в истории:

В 1323 году после тридцати лет войны Новгорода и Швеции между ними заключен Ореховский мир.

В 1824 году поэт Александр Пушкин выслан из Одессы. В пору михайловского затвора он создал лучшие произведения. В 1826 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу.

В 1851 году американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.

В 1865 году английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга.

В 1877 году американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос.

В 1959 году с мыса Канаверал стартовал Echo One - первый телекоммуникационный спутник.

В 1962 году стартовал советский космический корабль "Восток-4" с Павлом Поповичем на борту.

В 2000 году в Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка "Курск".