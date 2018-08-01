14 августа - события дня

В Тюмени в 11 часов в Областном доме журналистов (ул. Осипенко, 81, 2 этаж) начнется пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. Ее тема: "Подготовка к единому Дню голосования в Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов начнется пресс-тур для журналистов по новому корпусу гимназии №49, который введен в строй в районе "Тюменская слобода". Пресс-тур организует генеральный подрядчик строительства "АИЖК по Тюменской области".

В Тюмени с 11 до 15 часов на реке Туре у наплывного моста возле здания на ул. Дачной, 2а/6 начнется четырехчасовой тренинг для бойцов студенческих отрядов Уральского федерального округа.

В Тюмени в 15 часов 30 минут в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "БӘЙРӘМ: Реликвии и традиции".

В Тюмени в 15 часов в Тюменский драматический театр начнется пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева из Улан-Удэ.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) начнется торжественное награждение лидеров голосования на сайте-агрегаторе япосещаю.рф.

Тюменская область отмечает 74-й день рождения. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

В Тюмени в историческом парке "Россия-моя история" состоятся тематические экскурсии: "Развитие Тюменской области", "Сибирь в эпоху Рюриковичей", Сибирь в правление династии Романовых", Тюменская область 1944-2018", а также состоится мастер-класс под названием "Символ области".

В Тюмени в 17 часов во Дворце национальных культур "Строитель" начнется концертная программа "Родные просторы".

Этот день в истории:

В 1457 году в Майнце напечатан Псалтырь — первая книга, на которой указаны имена издателей.

В 1790 году между Россией и Швецией заключен Верельский мир. Этот договор официально завершил Русско-шведскую войну 1788-1790 годов.

В 1893 году полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.

В 1935 году в США введена система социального страхования (помощи безработным).

В 1936 году впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.

В 1944 году образованы Владимирская и Тюменская области.