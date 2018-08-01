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Рубль продолжил падение

Экономика, 14:16 10 августа 2018

фото "Тюменская линия"

Курс рубля после открытия торгов на Московской бирже 10 августа, опустился ниже 67 рублей за доллар, следует из данных на сайте биржи. Курс доллара стал самым высоким за два года, сообщает Лента.ру.

По такой цене доллар последний раз торговался в августе 2016 года. К 10 часом 45 минутам по московскому времени биржевой курс иностранной валюты немного опустился — до 66,85 рубля. Евро, наоборот, теряет в цене — за единицу европейской валюты дают 76,58 рубля.

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