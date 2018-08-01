15 августа - события дня

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Первый тюменский областной фестиваль яйца "Яйцефест".

В Тюмени в 12 часов в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (г. Тюмень, ул. Газовиков, 30) начнется акция по созданию тактильных книг для детей с нарушениями зрения.

В Тюмени с 14 до 16 часов в тюменском технопарке начнется биржа контактов с омскими предприятиями.

В Тюмени в 15 часов в Государственном аграрном университете Северного Зауралья (ул. Республики, 7) начнется пресс-конференция, посвященная финалу ХIV конкурса красоты "Мисс Оптимистка 2018" среди девушек с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 15 часов в ДК "Водник" (ул.Судоремонтная, 1а) начнется Фестиваль творчества детей- инвалидов "Особый ребенок".

В Тюмени в 15 часов в центре "Семья" (г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 14А) начнется мастер-класс по кулинарному карвингу "Чудеса на грядке".

Этот день в истории:

В 1498 году в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

В 1519 году на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы".

В 1769 году родился Наполеон I (ум. 1821), французский император.

В 1771 родился Вальтер Скотт (ум. 1832), шотландский писатель.

В 1835 году получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

В 1956 году в СССР возобновлено вручение Ленинских премий (вместо Сталинских).

В 1787 году родился Александр Алябьев (ум. 1851), композитор.