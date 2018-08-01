Маленький тюменец получил ушибы в салоне автобуса

Фото Госавтоинспекции Тюменской области Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Девять аварий произошло на дорогах Тюменской области 9 августа, в них получили травмы 14 человек, в том числе три ребенка-пассажира.

Как сообщает Госавтоинспекция, утром на ул. Червишевский тракт, 66 в Тюмени столкнулись "Тойота Ленд Крузер" и "Хендэ Акцент". По предварительной информации, водитель "Тойоты" нарушил очередность проезда регулируемого перекрестка. В ДТП травму головы получил 35-летний водитель "Хендэ".

На ул. Республики, 133 в салоне автобуса при его торможении упал семилетний мальчик. Ребенок получил ушибы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На ул. Эрвье, 10 столкнулись автомобили "Хендэ Трейджер" и "Хонда Цивик". Травму головы получил двухмесячный пассажир "Хонды". По предварительным данным, водитель "Хендэ" нарушил очередность проезда нерегулируемого перекрестка.

На ул. Ветеранов Труда, 3 столкнулись "Лада Гранта" и "ДЭУ Нексия". Водитель "Лады" при повороте налево на регулируемом перекрестке не пропустил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. В аварии различные травмы получили пятеро мужчин.

На 17-м км автодороги Тюмень - Криводаново в Тюменском районе столкнулись грузовой автомобиль "Хино" и микроавтобус "Фиат". Травмы получили две пассажирки "Фиата". У трехлетнего ребенка травма лица, у 40-летней женщины травма головы. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хино", не справился с управлением грузовика из-за неверно выбранной скорости. "Хино" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Фиатом".