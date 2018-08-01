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В Москве пройдет первая Туристская неделя регионов России

Общество, 09:32 13 августа 2018

mkrf.ru

Первая Туристская неделя регионов России пройдет в культурно-выставочном центре "Сокольники" в Москве с 16 по 19 августа 2018 года. Она будет посвящена культуре и рекреационному потенциалу субъектов РФ, сообщает Минкультуры.

Участниками выставки станут курортные комплексы, гостиницы, санатории, заповедники, тематические парки, усадьбы, музеи, туроператоры, агентские сети, транспортные компании, поставщики туристских услуг и услуг смежных отраслей, администрации субъектов Российской Федерации.В программе Туристской недели — презентации видеороликов и фильмов о регионах, дегустации, розыгрыши призов, игры, мастер-классы, ярмарки экопродуктов, изделий народных художественных промыслов, сувенирной продукции.

16 августа состоится пресс-конференция, посвященная программе недели, и круглый стол по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в регионах России.

Организатор первой Туристской недели регионов России — Туристская ассоциация регионов России, учрежденная при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Совета Федерации ФС РФ.

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