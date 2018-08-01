Тоболяков научат разрабатывать креативные экскурсии

Фото: phototyumen.ru Фото: phototyumen.ru

Второй интенсивный курс для гидов, где участники создавали маршруты пеших прогулок по городу завершился в Тобольске.

Практические занятия для 16 участников провели экскурсовод Ирина Белич, актриса Дарья Нагибина и психодраматерапевт Александра Струтинская.

На индивидуальных консультациях будущие гиды представили экспертам собственные экскурсионные маршруты и получили советы и рекомендации по улучшению. По итогу курса до 31 августа участники проводят бесплатные экскурсии по разработанным маршрутам для жителей Тобольска и иногородних гостей.

На пеших прогулках по трем направлениям — "Тобольск архитектурный", "Тобольск музыкальный" и "Тобольск художественный" — экскурсоводы не только рассказывают об истории и известных личностях Тобольска, но и делятся современным пониманием города в музыкальной, искусствоведческой и архитектурной сферах.

Напомним, что сейчас открыт прием заявок на образовательную программу "Вектора улиц" которая пройдет с 14 по 16 августа. Дизайнеров, фотографов, художников, архитекторов и музыкантов ждет трехдневный практический интенсив, где они будут развивать свои профессиональные навыки и надпрофессиональные компетенции.

Участники посетят мастер-классы по созданию видеороликов и фотографий, битбоксу, инструменталу, архитектуре, дизайну одежды, стрит-арту и стендапу.

Принять участие в "Векторе улиц" могут молодые люди от 14 до 35 лет. Подать заявку можно через сервис до 13 августа. Участие в проекте бесплатное, но количество мест ограничено, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".