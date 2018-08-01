Кабинет урологического приема открыли в поликлинике ОКБ№2

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Кабинет урологического приема с аппаратом ультразвуковой диагностики экспертного класса и уникальной для региона эндоскопической стойкой открыли Тюменской областной клинической больнице №2, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Фокусная оптика нового оборудования позволяет специалистам ОКБ №2 максимально быстро и точно выполнять сложные инвазивные диагностические исследования в амбулаторных условиях. Отбор биоматериала для гистологического исследования врач производит под контролем УЗИ при помощи специальной высокоскоростной автоматической иглы под местной анестезией. Пациент в тот же день отправляется домой.

"Трансректальную биопсию мы выполнили уже нескольким пациентам. В одном случае результаты гистологии подтвердили подозрения на предраковое заболевание. Диагноз в таких случаях лучше узнать раньше: что рак предстательной железы излечим, если своевременно предпринять меры к его лечению", - рассказал врач-уролог взрослой поликлиники ГБУЗ ТО "ОКБ №2" Ярослав Кныш.

Кроме диагностики, к основным задачам урологического кабинета относятся проведение консультаций, оказание помощи пациентам с соответствующими патологиями, профилактика развития заболеваний мочеполовой системы, при необходимости - направление пациентов в стационар для дальнейшего лечения.

Медицинская помощь в кабинете оказывается только взрослым пациентам, территориально относящимся к поликлинике ОКБ №2. Прием ведется по предварительной записи лечащим врачом, но в ближайшей перспективе эта помощь будет доступна всем жителям области в рамках ОМС при наличии направления от поликлиники.