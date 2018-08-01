Тюменцы vприняли участие в образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме"

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Во Владимире завершился Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме". В мероприятии приняли участие более 6 тыс. человек.

На шести сменах — "Образование будущего", "Цифровой мир", "Поколение доброй воли", "Эффективная политика", "Молодежная команда страны" и Новые возможности развития студенческих объединений" —были проведены лекции, мастер-классы. Участники развивали свои профессиональные компетенции и надпрофессиональные навыки, знакомились с единомышленниками и обсуждали молодежные тренды. Как отметили организаторы, новым форматом стали тренд-сессии — авторская программа личностного развития молодых людей.

По итогам смен для каждого участника составлены персональные рекомендации — трек-лист — по достижению целей и план действий на год.

"За шесть дней, которые я провел на "Территории смыслов", мы работали по разным направлениям: разрабатывали концепцию современной коммуникативной культуры, исследовали политические инструменты и проводили экспертизу, отбирали лучшие практики и выстраивали стратегию в коммуникациях. Я познакомился с разными людьми, которые мыслят иначе, но всех нас объединила тяга к развитию и реализации своих идей", — отметил тюменец, участник смены "Эффективная политика" Артем Харченко.

"Мегатюмень" напоминает, что первый образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" прошел в 2015 году. В нем участвовали более 6 тыс. человек, в том числе 147 иностранных делегатов из 32 стран. Общий призовой фонд проектов составил 40 млн рублей.