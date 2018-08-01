В микрорайоне Антипино отметят День области

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

В Антипино отметят День области - участников праздника ждут песни, викторины и подарки. Мероприятие пройдет на площади у ДК "Поиск" в 17 часов 14 августа.

Организаторы обещают порадовать зрителей праздничным концертом, с участием творческих коллективов Дома культуры, викторинами и конкурсами. Победители и знатоки получат подарки от организаторов.

Помимо концертной программы на празднике будет работать "Сладкая фотозона". Без внимания не останутся и самые маленькие гости праздника. Для них будет работать "Веселый уголок" с сухим бассейном и различными качелями, пишет "АиФ - Западная Сибирь"