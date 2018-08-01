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Более трехсот тоболяков привлекли к ответственности за неуплату штрафов

Происшествия, 14:55 11 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тобольске за несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности привлечено более 300 граждан. Оперативно-профилактическое мероприятие "Дебитор" провели сотрудники тобольской полиции совместно с представителями службы судебных приставов.

Взыскано административных штрафов по задолженности на сумму более 2 миллионов рублей. Для принудительного взыскания штрафов в службу судебных приставов направлено 577 постановлений.

Сотрудники полиции информируют, что в соответствии с законом штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу. В противном случае - наложение административного штрафа в двукратном размере суммы от ранее не уплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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