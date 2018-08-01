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Александр Моор поздравил жителей области с Днем физкультурника

Губернатор, 13:54 11 августа 2018

фото: admtyumen.ru

Тюменская область – спортивный регион. Создание условий для занятий массовым спортом людей разных возрастов – один из наших приоритетов. Об этом сообщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем физкультурника.

"Благодарю всех, для кого физкультура и спорт стали профессией. Ваша целеустремленность, ответственность, высокая квалификация и упорство позволяют Тюменскому региону быть среди лидеров в этой сфере. Так, в рейтинге субъектов Российской Федерации по показателям развития физической культуры и спорта мы с 2012 года входим в пятерку лучших в стране, а последние четыре года регион лидирует в своей группе среди субъектов РФ с населением до 2 миллионов человек. Кроме того, область признана лучшей по качеству внедрения комплекса ГТО за 2014–2017 годы", - отметил руководитель региона.

Александр Моор пожелал всем крепкого здоровья, энергии и оптимизма, новых спортивных побед и достижений. "Физическая культура и спорт занимают в нашей жизни особое место. Они не только помогают обрести здоровье, силу и красоту, но и воспитывают характер, учат преодолевать трудности", - подытожил он.

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