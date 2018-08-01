Тюменцев приглашают на уличный музыкальный фестиваль FREEMUSIC 2.0

фото: FREEMUSIC 2.0 фото: FREEMUSIC 2.0

Уличный музыкальный фестиваль FREEMUSIC 2.0 пройдет в Тюмени 18 августа. На площадке у молодежного театрального центра "Космос" пройдут танцевальные и музыкальные баттлы. Стартует фестиваль в 18 часов.

Рэперы и битбоксеры сразятся в баттле и поборются за денежный приз, а танцоры, диджеи, музыканты и фристайлеры смогут заявить о себе вне конкурса.

"Я окончил вуз по специальности "Эксплуатация магистральных нефтепроводов" и начал работать в этой сфере. Но каждому человеку необходима самореализация, возможность выразить мысли, и мне в этом помогла уличная культура, в частности битбокс. Для меня это и увлечение, и хороший заработок, а еще я вижу в нем потенциал для синтеза с другими видами искусства и создания новых направлений", — считает организатор проекта FREEMUSIC, лидер битбокс-сообщества BRAZA Сергей Черня.

Специальные гости фестиваля в 2018: рэпер Денис Райдер, ямайский хип-хоп исполнитель из Тюмени Bob Milliar, DJ JUZBALL, Федерация уличного танца M.A.F.I.A., команда по футбольному фристайлу FOOTSKILL.

"Мой портал" напоминает, что уличный музыкальный фестиваль FREEMUSIC впервые прошел в Тюмени в 2017 году. За три дня его участниками стали 36 человек, а еще более 300 — зрителями.

Желающие принять участие в баттле или присоединиться к фестивалю (вне конкурса), могут оставить заявки в группе.