Тюменские поисковики присоединились к международной экспедиции "Волховский фронт. Чудово"

фото: ТРОО «ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВЫЙ ЦЕНТР» фото: ТРОО «ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВЫЙ ЦЕНТР»

Сводный поисковый отряд Тюменской области начал работу близ деревни Спасская Полисть в Новгородской области в составе международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Чудово". Поисковики пробудут здесь до 24 августа.

Кроме того, летом 2018 году поисковые отряды из тюменского региона проводят полевые экспедиции на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области. Они уже приняли участие в общероссийской военно-мемориальной экспедиции "Марш памяти". Поисковики города Тобольска традиционно влились в состав военно-исторической экспедиции "Аджимушкай".

По итогам весеннего этапа полевых работ усилиями отрядов тюменского региона были подняты и подготовлены к погребению останки 228 бойцов и командиров Красной Армии, найдено 13 солдатских медальонов, установлены судьбы пяти солдат, пишет "Вслух.ру".