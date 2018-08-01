Участница проекта "Гиды TMN 55+" претендует на звание "Лучший гид России"

коллаж благотворительного фонда «Старшее поколение» коллаж благотворительного фонда «Старшее поколение»

Экскурсовод-волонтер Ирина Сердюк вместе с творческой командой профессионалов готовит креативный видеоролик о сердце Тюмени – Цветном бульваре, в котором не просто рассказывает об излюбленном месте тюменцев и гостей города, но и отправляется в необычное путешествие во времени с кардинальными перевоплощениями. Об этом сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Всего за несколько минут во время просмотра видео жители России успеют погрузиться в атмосферу 60-х годов, увидеть настоящий ретро-автомобиль и вместе с краеведом "серебряного" возраста в стиле легендарной эпохи пройти по былому Центральному парку культуры и отдыха, где некогда отдыхал знаменитый музыкант Владимир Высоцкий. Также, в образе байкера в "косухе" на массивном мотоцикле гид 55+ покажет, чем городской сад жил в "лихие" 90-е годы, и, конечно, познакомит зрителей с современным и обновленным Цветным бульваром.

"Тюмень – замечательный город, нам действительно есть, что показать и туристам, и даже коренным жителям. Хотелось бы, чтобы об областной столице узнали как можно больше людей, а главное, полюбили ее. Поэтому, мы постарались вложить в видеоролик все силы и надеемся, что жюри оценит его по достоинству", - говорит 60-летняя Ирина Сердюк, участница конкурса.

Напомним, благодаря старту нового социального проекта "Гиды TMN 55+" Областного геронтологического центра, который одержал победу в конкурсе грантов благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Активное поколение", представители старшего поколения могут пройти обучение и стать экскурсоводами-любителями.

В завершении проекта граждане пенсионного возраста вместе с квалифицированными специалистами разработают авторские маршруты, организуют благотворительные экскурсионные пешие, культурно-познавательные, экстремальные виртуальные прогулки, оздоровительные поездки для сверстников, гостей и жителей города Тюмени и Тюменской области. Получить более подробную информацию о деятельности проекта "Гиды 55+" можно на сайте, пишет "Вслух.ру".