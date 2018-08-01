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Волонтеры помогают детям-инвалидам проходить реабилитацию

Общество, 08:24 12 августа 2018

ya-roditel.ru

В Тюменском областном реабилитационном центре "Родник" начал свою деятельность волонтерский отряд "Доброе сердце". Ребята занимаются созданием и проведением творческих мероприятий для детей, проходящих реабилитацию, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Добровольцы уже провели конкурс рисунков на асфальте "Яркий день – каждый день", утреннюю акцию "Улыбка с утра – залог хорошего дня" и флешмоб "ПроДвижение".

В конце смены, двум участникам волонтерского движения, достигшим 14-летнего возраста, будет вручена личная книжка волонтера.

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