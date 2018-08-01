NASA перенесло запуск зонда для изучения Солнца

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NASA отложило запуск ракеты-носителя DeltaIV с зондом Parker, сообщается в твиттере космического агентства.

"Запуск ракеты-носителя United Launch Alliance Delta IV Heavy с космическим аппаратом Parker Solar Probe был перенесен из-за превышения ограничения на запуски", — говорится в сообщении.

Запуск перенесен на воскресенье, 12 августа, ракета будет запущена с мыса Канаверал в Калифорнии.

Как пишет gazeta.ru, ранее стало известно, что компания SpaceX запустила ракету Falcon 9. Отмечалось, что несмотря на погодные условия, первая ступень ракеты благополучно приземлилась.