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NASA перенесло запуск зонда для изучения Солнца

Общество, 17:01 11 августа 2018

www.nasa.gov

NASA отложило запуск ракеты-носителя DeltaIV с зондом Parker, сообщается в твиттере космического агентства.

"Запуск ракеты-носителя United Launch Alliance Delta IV Heavy с космическим аппаратом Parker Solar Probe был перенесен из-за превышения ограничения на запуски", — говорится в сообщении.

Запуск перенесен на воскресенье, 12 августа, ракета будет запущена с мыса Канаверал в Калифорнии.

Как пишет gazeta.ru, ранее стало известно, что компания SpaceX запустила ракету Falcon 9. Отмечалось, что несмотря на погодные условия, первая ступень ракеты благополучно приземлилась.

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