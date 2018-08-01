Названы лучшие места в Европе для спокойного отдыха

фото: официальный сайт Дании denmark.dk фото: официальный сайт Дании denmark.dk

Эксперты туристского сайта Spa Seekers проанализировали европейские столицы и назвали Копенгаген самой подходящей для спокойного отдыха на выходные, пишет РИА Новости.

На втором месте оказался Люксембург, на третьем – Таллин. Замкнули пятерку Хельсинки и Загреб.

При составлении рейтинга учитывались пять основных критериев: уровень счастья местных жителей, плотность населения, доступность общественного транспорта, протяженность береговой линии в непосредственной близости и общий уровень жизни. Кроме того, составители рейтинга принимали во внимание загруженность ближайшего аэропорта.

Оказалось, что в Хельсинки самые счастливые жители, в Копенгагене самый высокий уровень жизни, а городским транспортом больше всего довольны люксембуржцы.

Как отмечают составители, городские путешествия на несколько дней становятся все популярнее в последнее время.