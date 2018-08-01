Турнир новичков по настольной исторической игре SAGA пройдет в конце августа

группа ВКонтакте "SAGA Тюмень" группа ВКонтакте "SAGA Тюмень"

Турнир для начинающих игроков в настольный исторический варгейм SAGA состоится в Тюмени 26 августа. Об этом сообщают организаторы соревнований.

По словам организатора Артема Янкова, турнир служит площадкой для обучения.

"С 2016 года мы играем в SAGA . Это игра с особой интересной механикой, очень простая в освоении, которая охватывает совершенно различные периоды с V – XII века, - отметил Янков. - На самом деле, все очень просто – есть две армии, игрока и оппонента, в каждой расположились дружинники – опытные бойцы, прошедшие множество сражений, воины, которых призвал правитель и крестьяне, которым особо не нужно, но приходится стоять на поле битвы".

Сообщество SAGA в Тюмени постоянно развивается, еженедельно проводятся показательные игры, 2-3 раза в год проводятся турниры для новичков, где наряду с тактической способностью полководца оценивается еще и качество оформления армии. Три-четыре раза в год проводятся турниры по УФО, в которых тюменцы достойно себя показывают, занимая призовые места, пишет "Вслух.ру".

29 сентября в Тюмени также пройдет большой турнир УФО, на который ждут в гости игроков из Екатеринбурга, Челябинска и Магнитогорска, возможно участие пермяков и курганцев.

"Это великолепное хобби, которое заставляет человека думать стратегически, в рамках серии игр, и тактически в рамках одной игры, изучать или, как минимум, интересоваться историей, - считает организатор турнира. - Игра сочетает в себе моделизм и покраску миниатюр, а самое главное это общение! Лично я уже давно стер границы между городами и безумно рад приезжать, например, в Екатеринбург на партию по любимой игре!".