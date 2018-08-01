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Олимпиада агрономов завершилась в Тюмени

Общество, 13:14 12 августа 2018

www.tsaa.ru

38 представителей агропромышленных предприятий, десять специалистов районных управлений АПК и студенты аграрных учебных заведений области приняли участие в пятой олимпиаде агрономов Тюменской области.

"Олимпиада – это повод освежить знания, изучить специальную литературу, наконец, это стимул в работе. Конкурсанты не ограничены во времени. Задания требуют не только профессиональных знаний, но и умения действовать в конкретных ситуациях, кстати, есть и вопросы-ловушки, - отметил главный специалист отдела растениеводства департамента АПК Тюменской области, председатель конкурсной комиссии Александр Кликушин.

Имена победителей в каждой номинации назовут в конце ноября, пишет "Тюменская область сегодня".

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