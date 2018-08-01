Мексиканские студенты посетили тюменский завод "ПрофМодуль"

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Группа студентов из Мексики, проходящих обучение в рамках сетевой программы образования Уральского федерального университета и Тюменского государственного университета посетила тюменский завод "ПрофМодуль".

"Мы всегда открыты для общения. Это не первый визит иностранных делегаций на "ПрофМодуль" и , уверен, не последний. Сейчас наш тюменский завод - одно из самых технологически оснащенных предприятий региона, поэтому гостям есть, что показать",- рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц.

Мексиканцев познакомили с производством и историей компании. Наибольший интерес вызвала современная линия по изготовлению сэндвич-панелей и укомплектованный современным оборудованием цех по производству токарно-фрезерной продукции.