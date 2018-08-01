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Конкурс фотоволонтеров стартовал в Тюмени

Общество, 15:24 12 августа 2018

фото группы Волонтерство Тюмень

Профессиональные фотографы и любители, работающие на мероприятиях бесплатно могут принять участие в конкурсе. Об этом сообщает "Волонтерство Тюмени".

Организаторы конкурса хотят показать, что фотография — одно из важнейших направлений добровольчества. Для участия в конкурсе пригодятся снимки с любых социально-значимых мероприятий, семейных фестивалей, благотворительных концертов или акций, экологических субботников.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно добавить свои фотографии с мероприятия в специальный альбом группы волонтеров "ВКонтакте". От одного автора принимается не больше двух фотографий.

Победителей выберет жюри, кроме того, фотографии, набравшие наибольшее количество лайков, получат приз зрительский симпатий. Работы принимаются на конкурс до 27 августа, пишет "Вслух.ру".

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