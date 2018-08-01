Тюменцы посетили серию открытых лекций об ответственном родительстве

фото: официальная группа ВКонтакте "#ПАПАТУТ | Тюмень" фото: официальная группа ВКонтакте "#ПАПАТУТ | Тюмень"

Образовательная программа — серия открытых лекций от шести федеральных хедлайнера из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и шести региональных экспертов прошла во время третьего семейного фестиваля #ПАПАТУТ.

С тюменцами работали детский психолог и преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Пуйда, член Ассоциации игровой терапии Мария Потапова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Каплан из Москвы, санкт-петербургский видеоблогер и профессиональный актер Роберт Студеновский и генеральный директор Международной школы лидерства для молодежи JLIDER Вера Голенкова из Екатеринбурга.

На фестивале в образовательном шатре для пап лекции прочитали Татьяна Пуйда, Роберт Студеновский и Вера Голенкова. Преподаватель Московского института психоанализа поделилась с тюменцами секретами гармоничных отношений. Татьяна объяснила, что не нужно избегать конфликтов и замалчивать обиды. Необходимо вести открытую коммуникацию, где партнеры высказывают недовольства и находят компромисс.

А Роберт Студеновский на лекции "Ругать — нельзя обижать" рассказал, можно ли ругать ребенка и как правильно это делать. Видеоблогер отметил, что важно оставаться авторитетом и соблюдать те правила, которые вы говорите своему чаду.

В образовательном шатре для мам Мария Потапова рассказала о моделях воспитания ребенка. Член Ассоциации игровой арт-терапии пояснила, что супруги — партнеры, которые исходят из интересов семьи в целом, поэтому необходимо фильтровать советы, которые приходят из вне. Каждая семья может совмещать традиции и нововведения, главное — получать удовольствие от выстраивания гармоничных отношений.

Александр Каплан, как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", на своей лекции раскрыл тему влияния гаджетов на развитие ребенка. В выступлении он отметил, что технические устройства нужны и важны, но подходить к выбору необходимо с умом. Они должны побуждать к действию, формировать новые навыки и знания.

"Нет такого института, где тебя научат быть хорошим родителем. Здорово, что образовательные площадки посещают и мамы, и папы. Значит они хотят понимать культуру отношений внутри семьи. Конечно, среда, где растет и развивается ребенок влияет на становление, но базовые знания, нормы поведения он получает от родителей. Поэтому важно следовать тем правилам, которым ты учишь своего ребенка", - отметила спикер образовательной программы фестиваля #ПАПАТУТ, генеральный директор Международной школы лидерства для молодежи JLIDER Вера Голенкова.