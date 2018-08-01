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Жители Ямала отдыхают и лечатся в здравницах Тюменской области

Общество, 20:32 12 августа 2018

gvozdika72.ru

Жители Ямала оценили возможности отдыха и лечения на юге Тюменской области. Как сообщает региональный департамент социального развития, в оздоровительных центрах области разработан комплекс программ для северян.

С 2016 года ежегодно в декабре-январе в тюменском центре "Красная гвоздика" проходит фестиваль молодых семей Ямала. Профильная смена организуется департаментом молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. На каждый фестиваль приезжают около двухсот взрослых и детей. На протяжении 18 дней они получают здесь еще и широкий спектр лечебных и оздоровительных медицинских процедур.

В "Красной гвоздике" проходит и реабилитационное лечение инвалидов с заболеваниями системы кровообращения, нервной и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и пищеварения по санаторно-курортным путевкам, предоставляемым Фондом социального страхования. В 2016 году здесь побывал 91 ямалец, в 2017 году – 138 человек, а в текущем году в "Красной гвоздике" ждут еще 130 северян, из которых уже прошли лечение 78 пациентов.

В рамках государственной программы "Сотрудничество" департамент социального развития Тюменской области организует реабилитацию ямальцев и в "Центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма". Среди участников программы инвалиды по зрению, дети с речевой патологией, дети-инвалиды по зрению, после кохлеарной имплантации и слухопротезирования. Путевки для этих пациентов, а также сопровождающих их лиц предоставляются бесплатно, возмещается и проезд в обе стороны. Ежегодно в центре "Пышма" реабилитацию по этой программе проходят около 440 ямальских детей и взрослых.

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