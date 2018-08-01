Александр Моор и Дмитрий Артюхов познакомились с возможностями инфопарка "Сотрудничество"

Познакомить жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов с основными фактами программы "Сотрудничество" призван проект инфопарка, который открылся в Ноябрьске 13 августа. Его посетили врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Визуально инфопарк представляет собой композицию из брендированного шатра и арт-объектов на прилегающей территории. По всему периметру инфопарка расположены девять уникальных интерактивных зон с использованием современных цифровых технологий (VR-игра, 3D-метки, тач-панель с игрой "Открой свою Тюменскую область", фото-зона с хромакеем). Интерактивные площадки в увлекательном формате доносят до зрителя суть программы "Сотрудничество" и через инфографику рассказывают простым и понятным языком о сложных фактах. Посетители инфопарка могут пройти экскурсию с гидом каждые 30 минут либо взаимодействовать с каждой интерактивной зоной самостоятельно.

Желающие с помощью VR-игры может оказаться в лаборатории одного из научно-образовательных центров области, посмотреть презентационные фильмы о городах севера Тюменской области, запустить механизм сотрудничества между регионами Югры, Ямала и юга Тюменской области, а благодаря технологии дополненной реальности увидеть, как будут выглядеть объекты, которые сегодня строятся по программе "Сотрудничество".

В информационном центре посетители наряду с изучением новых фактов про регион смогут сделать фото на фоне любой из достопримечательностей Югры, Ямала и Тюмени, благодаря интерактивной викторине выиграть приятные подарки и просто отдохнуть за просмотром роликов. А маленькие дети в специально оборудованной зоне при желании займутся реализацией своих художественных идей или игрой в конструктор Lego.

В качестве инструментов дополнительного притяжения людей в зоне инфопарка будут работать несколько фото-зон с инста-принтером, кофе-точка и лаунж-зона с бесплатным wi-fi. Каждый день на площадке запланированы вечерние шоу-программы.

Александр Моор и Дмитрий Артюхов познакомились со всеми возможностями инфопарка в Ноябрьске и оценили его интерактивность и насыщенность информацией.

"Базой сотрудничества между нашими тремя регионами являются не экономические программы, а человеческие судьбы. У каждого, наверное, есть родственники и на Ямале, и в Югре, и в Тюмени. Административные границы не являются определяющими, ведь освоение Севера очень нас перемешало", - сказал Александр Моор.

Инфопарки появятся в четырех городах Югры (Нижневартовск, Нягань, Сургут, Ханты-Мансийск) и трех городах Ямала (Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой). Площадки будут работать с 13 августа по 10 сентября по 7-12 дней в каждом городе.

Напомним, проект "Инфопарк" был успешно реализован в крупных городах юга области (Тюмень, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск) с 2014 по 2016 год. За это время площадки суммарно посетили более 300 тыс. жителей юга Тюменской области. В рамках кампании в 2016 году инфопарк получил охват в социальных сетях более 1 млн пользователей, под хэштегом #инфопарк размещено более 10 тыс. публикаций.

Дарья Казакова