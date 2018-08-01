16 августа - события дня

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытый форум активных граждан Тюменской области "Мы вместе".

В Тюмени в 10 часов начнется первенство России по бильярдному спорту (снукер - 6 красных).

В Тюмени в 15 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал) начнется пресс-конференция, посвященная открытию международного пленэра художников Германии, Голландии, Тюменской области и Пермского края "Мосты соединяют. Дружба без границ".

В Тюмени с 11 до 12 часов пройдет прямая линия Росреестра по телефону 8(3452) 43-28-43. На вопросы, связанные с регистрацией сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения в соответствии с нормами действующего законодательства, ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.

В Тюменском районе в п. Московский в 10 часов начнется открытый чемпионат Тюменской области по авиамодельному спорту (класс F-2D).

Этот день в истории:

В 1804 году в Булонском лесу прошло первое награждение орденом Почетного легиона.

В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм.

В 1956 году в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.

В 1992 году сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве российские футболисты одержали победу над сборной Мексики 2:0.

В 2009 году произошла авиакатастрофа в Подмосковье. Во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009 в районе аэродрома "Раменское" столкнулись и разбились два самолета Су-27 эскадрильи "Русские витязи". Погиб командир Игорь Ткаченко.